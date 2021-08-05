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"На бабушку мою наезжаешь?" Пьеха раскрыл подробности конфликта с Киркоровым

19:29
  • четверг
  • 05 августа 2021

Певцы не общались несколько лет

Певец Стас Пьеха раскрыл подробности конфликта с артистом Филиппом Киркоровым, который продолжался несколько лет. Детали ссоры Пьеха рассказал в интервью "Алёна, блин".

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Все началось в 2012 году, когда Киркоров поссорился с Тимати из-за музыкальной премии. Журналисты тогда взяли комментарий по теме у Пьехи.

"В рамках противостояния жанров известный молодой рэпер известному поп-артисту мог сказать: "Ты все. Иди на пенсию. Мы пришли со своим жанром". Вот такую длинную тираду я сказал. Но, наверное, это было неинтересно в формате передачи и оставили только фразу "Иди на пенсию", — признался Пьеха.

В 2020 году в интервью Ксении Собчак Киркоров сказал, что до сих пор обижается на Пьеху и бросил фразу: "Пусть бабушку свою на пенсию отправляет".

"И тут у меня: "Ага, на бабушку мою наезжаешь?" Бабушка в моей жизненной системе ценностей — это что-то неприкосновенное. Это как памятник зодчества нашего советского, который трогать нельзя, только пылинки сдувать, — рассказал Пьеха.

К настоящему моменту мир между артистами уже воцарился. Как пишет kp.ru ("Комсомолка"), сейчас звезды общаются и даже поздравляют друг друга с праздниками.

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