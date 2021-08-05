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На юго-востоке Франции разбился туристический самолет

19:39
  • четверг
  • 05 августа 2021

Погибли три человека

В департаменте Савойя на юго-востоке Франции потерпел крушение туристический легкий самолет, пишет газета Le Parisien.
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Произошло это около 14:30 по местному времени. На борту находились четверо. Трое погибли, один получил серьезные травмы. Пострадавший доставлен в больницу.

"Обстоятельства аварии пока неизвестны и будут определены в рамках судебного расследования", - сделала заявление префектура.

Уточняется, что самолет принадлежал аэроклубу.

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