На юго-востоке Франции разбился туристический самолет

Погибли три человека
В департаменте Савойя на юго-востоке Франции потерпел крушение туристический легкий самолет, пишет газета Le Parisien.
Произошло это около 14:30 по местному времени. На борту находились четверо. Трое погибли, один получил серьезные травмы. Пострадавший доставлен в больницу.
"Обстоятельства аварии пока неизвестны и будут определены в рамках судебного расследования", - сделала заявление префектура.
Уточняется, что самолет принадлежал аэроклубу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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