"Страшно": Пересильд рассказала о переживаниях перед полетом в космос

В октябре актриса снимется в фильме на МКС

Актриса Юлия Пересильд показала в своем инстаграме новую фотографию в скафандре. В настоящее время актриса проходит тренировку перед полетом на МКС, который запланирован на октябрь.

"Вот потихонечку-понемножечку можно делиться с вами кадрами с нашей подготовки к [полету]. Как же я радуюсь, что к нашей команде присоединился любимый невероятный художник, фотограф Саша Гусов, уже есть много материала, подсмотренного из нашей "новой" жизни. Это фото, сделанное в момент инструктажа к полетам на невесомость! Скафандр пока не мой — тренировочный! Но уже интересно!" – написала в соцсети Пересильд.

Актриса также ответила на вопросы подписчиков:

— Страшно или пока еще нет ощущения, что все это реальность? — Страшно.

— Юлия, боитесь в космос лететь? — Конечно.

— А тот космонавт, который готовился к полету всю жизнь и ждал этого, полетит с вами? — Это жуткая ложь, как и про прекрасного космонавта Крикалёва. Ложь, пусть будет стыдно тем, кто это говорит и пишет. Я узнала все в подробностях из первых уст.

О планах России снять первый художественный фильм в космосе стало известно осенью 2020 года. Старт экспедиции на транспортном корабле "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В состав экипажей вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (основной состав), а также актриса Алена Мордовина и оператор-постановщик Алексей Дудин (дублирующий).

Юлия Пересильд – актриса театра и кино. С 2018 года она также является учредителем благотворительного фонда "Галчонок". Подопечные фонда – люди с органическими поражениями центральной нервной системы (в частности, это дети с церебральным параличом).

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