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Зеленский заявил, что Россия пожалеет о Крыме

20:00
  • четверг
  • 05 августа 2021

Отношения между Москвой и Киевом испорчены на поколения вперед, считают на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу "Дом", в котором затронул тему Крыма.
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"Российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма", - сказал украинский лидер.

Он добавил, что считает Крым "первой спичкой", из-за которой отношения между Москвой и Киевом ухудшились на несколько поколений вперед.

Вместе с тем Зеленский назвал неправдой предположения о том, что все русские ненавидят украинцев и наоборот.

Референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией состоялся 16 марта 2014 года. За проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор. Киев и страны Запада считают случившееся аннексией.

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