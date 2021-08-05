Шойгу призвал построить крупные города в Сибири

С населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек

В ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири должно появиться несколько крупных городов.

"Нам необходимо построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря - городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек", - приводит слова главы Минобороны РИА "Новости".

Он уточнил, что новые города должны специализироваться на конкретных сферах деятельности.

Как добавил Шойгу, подобные планы существовали еще до распада СССР, но реализации помешали события начала 90-х годов.

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