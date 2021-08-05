Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов

Умерли 4255892 человека

Как следует из обновленных данных Всемирной организации здравоохранения, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило 200 миллионов.

Сейчас показатель составляет 200174883 человека. Умерли 4255892 пациента.

Больше всего инфицированных - в США (свыше 35 миллионов). Далее в списке идут Индия (около 32 миллионов), Бразилия (почти 20 миллионов), Россия (более 6,3 миллиона), Франция (более 6 миллионов).

О том, что вспышка COVID-19 является пандемией, ВОЗ объявила 11 марта 2020 года.

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