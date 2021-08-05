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Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов

20:49
  • четверг
  • 05 августа 2021

Умерли 4255892 человека

Как следует из обновленных данных Всемирной организации здравоохранения, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило 200 миллионов.
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Сейчас показатель составляет 200174883 человека. Умерли 4255892 пациента.

Больше всего инфицированных - в США (свыше 35 миллионов). Далее в списке идут Индия (около 32 миллионов), Бразилия (почти 20 миллионов), Россия (более 6,3 миллиона), Франция (более 6 миллионов).

О том, что вспышка COVID-19 является пандемией, ВОЗ объявила 11 марта 2020 года.

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