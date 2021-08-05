Путин вызвал главу Минтранса в Кремль

Это произошло во время обсуждения планов Минтранса по цифровизации документов

Оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию с коронавирусом призвал сегодня Владимир Путин. С обсуждения темы борьбы с ковидом президент начал сегодняшнее совещание с членами правительства. Он, в частности, поручил министру здравоохранения использовать в других регионах успешную практику вакцинации в Москве и Подмосковье. Еще одной темой стало глобальное потепление, которое, по словам президента, стало одной из главных причин масштабных пожаров и паводков в России.

Совещание с кабинетом министров Владимир Путин уже традиционно начинает с обсуждения ситуации с коронавирусом. "Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счёт, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", - заявил глава государства.

Меняется, она к слову, в лучшую сторону. Рост заболеваемости замедлился. В основном, это происходит за счет столицы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это позволило даже уменьшить количество резервных коек. В Республики Тува и Коми, Магаданскую и Астраханскую области, напротив, направлены дополнительные отряды врачей. Опасное течение болезни, еще раз обращает внимание глава Минздрава, проще предотвратить.

"Сегодня в регионах привито уже 38 миллионов 900 тысяч человек с учетом всех ведомств, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 миллиона человек. Лидерами по охвату вакцинации сегодня являются Белгородская область, Москва, Московская область, Ненецкий автономный округ. Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%", - заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" доступна во всех российских регионах. А весенняя прививочная компания среди лиц старше 60 лет дала ощутимый результат – таких пациентов сейчас в больницах в разы меньше.

"В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других - помедленнее. Нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах", - сказал президент.

О пожарах и паводках, отмечает президент, речь пойдет на завтрашнем выездном совещании. Сегодня говорят о причинах. Одна их них - глобальное изменение климата.

"Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза происходит быстрее, чем в глобальном измерении. У нас значительная часть территории, примерно 65 процентов, находится на Крайнем Севере, и многие из этих территорий, населенные пункты, еще в советские годы были возведены и обживались на вечной мерзлоте, у нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты", - заявил Путин.

Создать ее должны до конца года. 140 станций, по сути, скважин с высокоточными датчиками, причем отечественного производства. Все это - на базе уже имеющихся наработок Росгидромета. Точность прогнозов российских синоптиков на суше – 95,5%, на море приближается к ста. О пожарах и паводках предупреждают за неделю. О надвигающемся граде за 3 часа. Не говоря уже о круглосуточном мониторинге состояния воздуха.

"Если в США нормативы качества установлены для 6 веществ, в ЕС - для 13, а у нас - для 160, где применяются меры государственного регулирования. Буквально весной сотрудники Росгидромета выступили с инициативой и разработали программу, которая может вычислить конкретного загрязнителя", - заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ведь сведения моментально поступают в лаборатории через интернет. Им, кстати, ежедневно пользуются 87 миллионов россиян. По доступным тарифам, в основном через планшеты и телефоны. Проблем в городе нет. В отдаленных районах, увы, не все так гладко. Операторы за собственный счет обязались к 2024 году установить вышки в малых населенных пунктах и вдоль 80% федеральных трасс.

"Можем и больше, но ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог - стоимость подключения базовых станций к электричеству. У нас даже вдоль федеральных трасс стоимость подключения базовой станции к электричеству может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции", - сказал Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"За счет энергетиков не получится решать вопросы коммерческих компаний и операторов, потому что у нас это регулируется государством, источника нет", - заявил зампред правительства Александр Новак.

"Понятно, Саш, мне это все хорошо известно. Вопрос ведь не в том, чтобы за счёт энергетиков это делать, а вопрос в том, чтобы энергетики не задирали тарифы на подключение. Нужно просчитать, вынести на правительство и посмотреть, насколько и где поднять тарифы, если это обоснованно, а где финансировать из бюджета. Но это нужно сделать, это же общенациональная задача. Михаил Владимирович, я вас прошу тогда дать поручения, соответствующие ведомствам подготовить это, рассмотреть в ближайшее время на правительстве и найти вот эту "золотую середину", - потребовал Путин.

В виртуальное пространство совсем скоро должны уйти и транспортные накладные. В прошлом году их напечатали 3 миллиарда, это 700 железнодорожных вагонов. Новые правила увеличат скорость движения грузов примерно в два раза, а саму схему сделают максимально прозрачной. Детали президент решил обсудить с главой Минтранса лично.

"Подъезжайте прямо сейчас ко мне. Доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас, прямо сейчас после заседания правительства подъезжайте", - обратился к министру Путин.

Пользователи соцсетей тут же предположили, сколько времени займет путь от Рождественки, где располагается министерство, до Кремля. Владимир Путин подчеркнул – на те вопросы, которые нельзя оставить без внимания, министры должны реагировать оперативно. Видимо, это как раз такой случай.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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