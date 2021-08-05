ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах

21:37
  • четверг
  • 05 августа 2021

Трансляция будет идти непрерывно почти 70 часов

Каждая политическая партия с помощью системы видеонаблюдения сможет следить за голосованием на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Сегодня об этом сообщили в Центризбиркоме. Партиям  предлагается иметь не менее пяти аккаунтов, на каждом из которых можно смотреть, что происходит на избирательных участках.

ЦИК также планирует провести 16 сентября тестовое испытание системы видеонаблюдения. Политические объединения и кандидаты смогут проверить свои коды доступа на портал и войти в свои аккаунты.

Видеотрансляция также будет доступна  в центрах общественного наблюдения, которые может посетить любой заинтересованный человек.

"Видеонаблюдение мы считаем, да, это не основной, но это очень важный дополнительный элемент для обеспечения тотального контроля за тем, как будут проходить выборы, со стороны общества, со стороны партий, кандидатов. Поскольку голосование будет проходить 3 дня - 17, 18 и 19 сентября - все эти три дня, подчеркиваю, и три ночи, поскольку третья ночь - это когда идет подсчет голосов, это очень важно, тоже будет осуществляться видеонаблюдение. Это почти 70 часов непрерывной трансляции. Беспрецедентно", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

И сегодня ещё три политические силы поддержали инициативу "Единой России" о безопасных выборах. Это "Партия Роста", Партия пенсионеров и "Зеленая альтернатива". Их лидеры и представители подписали в Центризбиркоме соответствующее соглашение. Они взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. Ранее к этому соглашению присоединились ЛДПР, "Родина", "Новые люди"  и "Зеленые".

"Вне зависимости от наших с вами политических взглядов, мы договорились о том, что участники избирательной кампании должны думать, прежде всего о здоровье и безопасности граждан. Здесь сегодня присутствуют ответственные политические силы, которые не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Мы предлагаем соблюдение норм и ограничений, установленных в регионах, в том числе обеспечение безопасности наших с вами агитаторов, сотрудников избирательных штабов. В этом, собственно говоря, и есть суть сегодняшнего соглашения "За безопасные выборы", - заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Элла Памфилова
Элла Памфилова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.