Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах

Трансляция будет идти непрерывно почти 70 часов

Каждая политическая партия с помощью системы видеонаблюдения сможет следить за голосованием на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Сегодня об этом сообщили в Центризбиркоме. Партиям предлагается иметь не менее пяти аккаунтов, на каждом из которых можно смотреть, что происходит на избирательных участках.

ЦИК также планирует провести 16 сентября тестовое испытание системы видеонаблюдения. Политические объединения и кандидаты смогут проверить свои коды доступа на портал и войти в свои аккаунты.

Видеотрансляция также будет доступна в центрах общественного наблюдения, которые может посетить любой заинтересованный человек.

"Видеонаблюдение мы считаем, да, это не основной, но это очень важный дополнительный элемент для обеспечения тотального контроля за тем, как будут проходить выборы, со стороны общества, со стороны партий, кандидатов. Поскольку голосование будет проходить 3 дня - 17, 18 и 19 сентября - все эти три дня, подчеркиваю, и три ночи, поскольку третья ночь - это когда идет подсчет голосов, это очень важно, тоже будет осуществляться видеонаблюдение. Это почти 70 часов непрерывной трансляции. Беспрецедентно", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

И сегодня ещё три политические силы поддержали инициативу "Единой России" о безопасных выборах. Это "Партия Роста", Партия пенсионеров и "Зеленая альтернатива". Их лидеры и представители подписали в Центризбиркоме соответствующее соглашение. Они взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. Ранее к этому соглашению присоединились ЛДПР, "Родина", "Новые люди" и "Зеленые".

"Вне зависимости от наших с вами политических взглядов, мы договорились о том, что участники избирательной кампании должны думать, прежде всего о здоровье и безопасности граждан. Здесь сегодня присутствуют ответственные политические силы, которые не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Мы предлагаем соблюдение норм и ограничений, установленных в регионах, в том числе обеспечение безопасности наших с вами агитаторов, сотрудников избирательных штабов. В этом, собственно говоря, и есть суть сегодняшнего соглашения "За безопасные выборы", - заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак.

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