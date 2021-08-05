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Иркутский питомник выпустил в тайгу пятерых медведей

22:40
  • четверг
  • 05 августа 2021

Животных доставили в естественную среду обитания на вертолете

Популяция медведей в иркутской тайге увеличилась на пять хищников. Сотрудники питомника выпустили в лес животных, которых спасли от голодной смерти, выходили и в буквальном смысле поставили на лапы. И вот пришло время возвращаться в естественную среду обитания, куда их доставили на вертолете.

Нурик на своих могучих любимцев не насмотрится. А те готовы его всего исцеловать. Дело не в сладостях. Три медведя, похоже, чувствуют – больше они в этот питомник не вернутся.

Попали сюда в младенчестве – им и месяца не было. Три пушистых комочка подбросили к порогу в картонной коробке. Всё, что могли тогда – жалобно пищать.

Не зря выкармливали всем городом. Медведи возмужали, набрались сил, перезимовали, как взрослые. И к вертолетной площадке едут словно герои по главной улице. Разве что без оркестра. На взлетной полосе – тише воды. Еще чуть-чуть, и их выпустят на свободу.

"Тут возможность появилась - при участии нашего правительства, при участии авиазавода - использовать вертолет для доставки. Это труднодоступная местность. Летом наземным транспортом туда почти невозможно добраться, заболоченная местность вокруг, вдалеке от населенных пунктов", - сказал Степан Пересыпкин, временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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