Лионель Месси ушел из "Барселоны"

Об этом объявлено официально

Аргентинский нападающий Лионель Месси и футбольный клуб "Барселона" не подпишут новый контракт, форвард покидает команду, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Как уточняется в сообщении, договор не может быть подписан из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси провел в "Барселоне" всю профессиональную карьеру. В составе аргентинец дебютировал в октябре 2004 года.

Ранее СМИ писали, что нападающий может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити" или французском ПСЖ.

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