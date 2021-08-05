Лионель Месси ушел из "Барселоны"

Об этом объявлено официально
Аргентинский нападающий Лионель Месси и футбольный клуб "Барселона" не подпишут новый контракт, форвард покидает команду, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Как уточняется в сообщении, договор не может быть подписан из-за финансовых правил чемпионата Испании.
Месси провел в "Барселоне" всю профессиональную карьеру. В составе аргентинец дебютировал в октябре 2004 года.
Ранее СМИ писали, что нападающий может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити" или французском ПСЖ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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