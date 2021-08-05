Попова: коллективного иммунитета надо достичь к 1 сентября

Около 70% взрослого населения в 14 регионах России сделали хотя бы одну прививку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки, к которым в России надо достичь коллективного иммунитета к коронавирусу.

"Пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября", - заявила она в эфире канала "Россия-1".

Попова добавила, что около 70% взрослого населения в 14 регионах России сделали хотя бы одну прививку от COVID-19. Именно в этих регионах наблюдается значительное снижение заболеваемости.

При этом, по словам главы ведомства, заболеваемость растет в 35 регионах страны, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. Ослаблять ограничения там пока рано, уточнила Попова.

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