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Глава ВОЗ заявил о периоде "реальной опасности" из-за COVID-19

22:03
  • четверг
  • 05 августа 2021

Тедрос Аданом Гебрейесус вновь посетовал на "неравноправную вакцинацию"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время брифинга в четверг, что миру грозит большая опасность из-за пандемии.
ВОЗ оценила ситуацию с COVID-19 в России

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - сказал он (цитата по ТАСС).

Распространение инфекции, отметил руководитель организации, подстегивается возросшими социальными контактами и "неравноправной вакцинацией".

По словам Гебрейесуса, в страны с высокими и средними доходами ушло более 80% вакцины. Он назвал несправедливой ситуацию, при котором имеющие низкие шансы тяжело заболеть люди в богатых странах получают укол, а работники здравоохранения в государствах с низкими доходами - нет.

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