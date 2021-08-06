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США прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в России

08:09
  • пятница
  • 06 августа 2021

В Госдепе заявили, что России не уйти от международного внимания

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс отреагировал на отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России.
В Совфеде отреагировали на отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

"США сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, помешают Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Парламентской ассамблее ОБСЕ независимо наблюдать за выборами в Думу в сентябре", - приводит РИА Новости слова Прайса.

В то же время представитель Госдепа заверил, что международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов, как перед ними, так и в день голосования. "России не уйти от международного внимания", - отметил Прайс.

Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что отказывается наблюдать за выборами в Госдуму России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне пандемии.

В ЦИК выразили сожаление в связи с данным решением. Комиссия заверила, что будет "прилагать все усилия для обеспечения прозрачности, достоверности и легитимности выборов на основе законодательства".

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