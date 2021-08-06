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США добыли секретные данные о вирусах в лаборатории в Ухане

08:25
  • пятница
  • 06 августа 2021

Спецслужбы, предположительно, смогли взломать сервера

Спецслужбы США получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии. Как удалось это сделать – не сообщается.

О получении доступа к данным сообщил CNN со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, спецслужбы могли взломать сервера лаборатории.

Разведка уже столкнулась с трудностями при обработке огромного массива полученной информации. Для этого задействованы мощности суперкомпьютеров Министерства энергетики США.

Кроме того, спецслужбы с трудом могут найти ученых, которые не только имеют допуск к секретной информации, но и знают мандаринский диалект китайского языка, на котором написана база данных.

"Очевидно, есть ученые, прошедшие проверку безопасности. Но говорящие по-мандарински и прошедшие проверку? Это очень маленький пул. И не просто ученые, но и те, кто специализируется на биологии? Так вы можете видеть, как это становится все труднее", - сказал собеседник CNN.

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