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Москвичей предупредили об опасной погоде в пятницу

08:35
  • пятница
  • 06 августа 2021

Горожан ждет сильная гроза

В столичном регионе в пятницу ожидается ухудшение погодных условий, Гидрометцентр предупредил о грозе и сильном ветре, объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, погода в московском регионе обуславливается прохождением теплого атмосферного фронта.

"В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха плюс 20-22", - приводит его слова РИА Новости.

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