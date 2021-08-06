Москвичей предупредили об опасной погоде в пятницу

Горожан ждет сильная гроза

В столичном регионе в пятницу ожидается ухудшение погодных условий, Гидрометцентр предупредил о грозе и сильном ветре, объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, погода в московском регионе обуславливается прохождением теплого атмосферного фронта.

"В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха плюс 20-22", - приводит его слова РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram