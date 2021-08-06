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Пять подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье

08:54
  • пятница
  • 06 августа 2021

Проводится проверка

Из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре сбежали пять подсудимых. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

В ведомстве сообщили, что по факту инцидента начата проверка. Специалисты установят причины и обстоятельства побега, а также дадут оценку действиям ответственных должностных лиц.

По данным источника ТАСС, среди сбежавших - обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Александр Мавриди.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался сбежать из зала Щербинского суда через потолок. Трое сотрудников МВД успели схватить его за ноги, стянув с него штаны. Чтобы вытащить беглеца, пришлось использовать дубинки и электрошокер.

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