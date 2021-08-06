Дубовицкая пренебрежительно отозвалась о пропаже Степаненко

Журналисты потеряли юмористку

Журналисты и поклонники потеряли Елену Степаненко – бывшая жена Петросяна перестала отвечать на телефонные звонки и посещать общественные мероприятия.

С вопросом о местонахождении юмористки журналисты обратились к ведущей программы "Аншлаг" Регине Дубовицкой. Однако ответ неприятно удивил их.

"За Еленой Степаненко я не слежу. Пропала и пропала", — заявила Регина Дубовицкая "Экспресс-газете".

Журналисты предположили, что холодность Дубовицкой связана с возможным конфликтом двух женщин. Не исключено, что первое лицо "Аншлага" могла занять сторону Петросяна в его споре об имуществе с бывшей женой.

Немногословной оказалась и Клара Новикова. Она предположила, что Степаненко просто отправилась на заслуженный отдых.

"Ну куда она могла пропасть?! Поехала отдыхать", — заявила Новикова.

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