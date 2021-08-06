Дубовицкая пренебрежительно отозвалась о пропаже Степаненко

Журналисты потеряли юмористку
Журналисты и поклонники потеряли Елену Степаненко – бывшая жена Петросяна перестала отвечать на телефонные звонки и посещать общественные мероприятия.
С вопросом о местонахождении юмористки журналисты обратились к ведущей программы "Аншлаг" Регине Дубовицкой. Однако ответ неприятно удивил их.
"За Еленой Степаненко я не слежу. Пропала и пропала", — заявила Регина Дубовицкая "Экспресс-газете".
Журналисты предположили, что холодность Дубовицкой связана с возможным конфликтом двух женщин. Не исключено, что первое лицо "Аншлага" могла занять сторону Петросяна в его споре об имуществе с бывшей женой.
Немногословной оказалась и Клара Новикова. Она предположила, что Степаненко просто отправилась на заслуженный отдых.
"Ну куда она могла пропасть?! Поехала отдыхать", — заявила Новикова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram