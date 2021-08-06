"Вдруг мама не вернется": дочь Полины Гагариной боится, что певица ее бросит

Страхами девочки поделился бывший муж певицы Дмитрий Исхаков

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков рассказал в своем инстаграме о воспитании их общей дочери Мии. Он признался, что оказался очень тревожным человеком и часто по ночам не мог сомкнуть глаз, наблюдая за тем, как спит девочка.

"Часто не спал ночами. Смотрел, как она дышит. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места", - написал он.

Исхаков рассказал, что в детстве очень переживал, когда его родители куда-то надолго уходили. Он очень боялся, что они уже не вернутся. Сейчас, по словам бывшего мужа Гагариной, такие же чувства испытывает их трехлетняя дочь.

"Мия иногда говорит: "Пап, а вдруг мама не вернется". Я холодею, объясняю, что, конечно, вернется. Говорю, что мама ее безумно любит. Бояться нормально, но сейчас ей опасаться нечего", - написал Исхаков, добавив, что с ребенком нужно разговаривать.

По словам Исхакова, родителю важно стать другом своему ребенку. Кроме того, взрослые не должны обесценивать чувства своих детей.

"Иногда Мия говорит: "Ты самый добрый папа и я тебя очень люблю. Что для отца может быть что-то дороже этих слов", - заключил Дмитрий Исхаков.

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