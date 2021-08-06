В Приамурье резко осложнилась ситуация с паводками

На помощь местной группировке МЧС прибыло подкрепление из Москвы

Режим ЧС вводят в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Идет эвакуация жителей из поселка в районе Белоярска. От большой земли оказались отрезаны сразу несколько населенных пунктов, затоплены участки дорог.

В Белогорск пришла большая вода. Сейчас там самая сложная обстановка во всем Приамурье. Только за сутки уровень воды в реке Томь подскочил на метр. Утром люди не узнали свои дома, приусадебные участки и улицы.

По прогнозу синоптиков, пик ожидается в выходные. Второй день в городе действует режим ЧС. Идёт эвакуация населения. Владельцам подворий помогают отгонять на возвышенности коров и свиней, домашних животных отпускают с привязи и вывозят на сухие островки.

Идет эвакуация людей и в Норске. Два года назад село "утонуло" по крыши, через несколько дней может быть еще хуже. Велика вероятность подтопления 11 областных районов и трех городов, в том числе Благовещенска. Предвидя это, спасатели наращивают группировку сил. В Приамурье уже прибыли 70 спасателей из столицы, столько же - из Новосибирска и с Камчатки.

Уже ушли под воду три участка дороги между сёлами Никольское и Ключи. Глубина воды на трассе достигает 70 сантиметров. Вызывает опасения левый приток реки Зея - Селемджа. За сутки она стала еще полноводнее. Если уровень воды продолжит свой стремительный подъём, уже завтра в зоне подтопления могут оказаться шесть сел.

Затяжные дожди пришли на Урал. Непогода, разбушевавшаяся в ночь на пятницу, затопила несколько перекрестков Екатеринбурга. Молния обесточила почти 90 светофоров. Из-под земли начали бить гейзеры, затоплены подъезды жилых домов, обесточены несколько районов. Подсчитывают ущерб и в Краснодарском крае.

Меньше чем за час сильный дождь с градом побили урожай на полях и деревьях. Фермеры негодуют - небольшое похолодание было обещано только на следующей неделе.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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