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В зоне лесных пожаров в Якутии наращивают группировку спасателей

11:39
  • пятница
  • 06 августа 2021

Они работают в сложных условиях

В регионах России идет напряженная борьба с природными пожарами. В Якутии за сутки удалось потушить почти 200 тысяч гектаров леса. Группировку спасателей постоянно наращивают, сейчас привлечены уже почти три тысячи человек. Работать им приходится в сложнейших условиях - очаги находятся в труднодоступной и зачастую безводной местности, к тому же, сильно мешает дым, сообщает "ТВ Центр".
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Из-за низкой видимости невозможно задействовать авиацию. Напряженная ситуация и в Мордовии - из-за жары выросла вдвое площадь возгорания в природном заповеднике. Чтобы защитить его от полного уничтожения, потребовалась помощь военных. В зоне бедствия работал Ил-76 со специальным оборудованием, экипажи сбросили больше 40 тонн воды.

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