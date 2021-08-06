"Спутник V" помог Сан-Марино справиться с коронавирусом

В больницах освобождаются койки

Хорошие новости пришли из Сан-Марино, где все жители привились "Спутником V". Как сообщили в Минздраве этой европейской республики, динамика заболеваемости после вакцинации заметно улучшилась, сообщает "ТВ Центр".

Уже через неделю после введения второго компонента в больницах начали освобождаться койки. А сейчас в стране вообще не осталось госпитализированных с диагнозом "коронавирус".

Ранее Еврокомиссия признала действительными на территории ЕС сертификаты о вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино. Фактически признав российскую вакцину, хотя до сих пор затягивают процесс её официальной регистрации.

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