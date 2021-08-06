Центробанк отозвал лицензию у банка из второй сотни

Деятельность банка была направлена на обслуживание интересов собственников

Центробанк отозвал лицензию у саранского "КС банка". По величине активов он занимал 176 место в банковской системе России.

Как сообщил регулятор, КС банк занижал величину необходимых к формированию резервов, искусственно улучшая финансовые показатели, нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты, кроме того, деятельность банка была направлена на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний. На них приходилась значительная доля кредитного портфеля, более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды.

В банк назначена временная администрация ЦБ. Выплаты вкладчикам саранского "КС банка" начнутся не позднее 20 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

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