В Харьковской области задержали радикалов-рэкетиров

В составе ОПГ - минимум 50 человек

В Киеве усилены меры безопасности у здания суда, где в пятницу рассматривают дело активистов движения "Национальный корпус" - в нашей стране оно запрещено и признано экстремистским. Группу обвиняют в рэкете.

В полном обмундировании, под прикрытием снайперов, бойцы украинского СБУ идут штурмовать частный дом в Харьковской области. Спецоперация с участием саперов, кинологов. Все, чтобы задержать одного из бойцов харьковской ячейки "Национального корпуса" (запрещен в России).

Еще недавно таких, как он, называли защитниками страны. Теперь именуют членами ОПГ. В составе как минимум 50 человек. При обысках изъяты оружие, патроны, и внушительная сумма наличных. А это уже кадры из Киева. Активист неонацистской организации "Традиции и порядок" Кристиан Ударов пришел вымогать деньги у одного из застройщиков. А наткнулся на полицейских.

Радикалы анонсируют протесты и уже готовят митинг у здания суда, где будут избирать меру пресечения задержанным. Политологи задаются вопросом: почему все это началось именно сейчас? Вряд ли для украинской СБУ новость, что бойцы так называемых добровольческих батальонов на самом деле промышляют рэкетом и грабежами. Скорее, говорят эксперты, начался передел сфер влияния. И пока ушедший в отставку Арсен Аваков наслаждается отдыхом на итальянском побережье, в Киеве решают, кто теперь будет контролировать улицы.

Плюс, возможность показать Западу, как украинские власти наводят порядок и борются с преступностью. Ведь скоро президенту Зеленскому предстоит отправиться в Вашингтон. На долгожданную встречу с Джо Байденом. Накануне в США полетел глава украинского МИДа. Обсуждать список тем для разговора. Вопроса "Северного потока-2" Белый дом уже заранее попросил не касаться. Так что в Киеве надеются только на поддержку в вопросе Донбасса. Жителям которого Владимир Зеленский накануне фактически поставил ультиматум.

"Если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированного, и ты считаешь - что наше дело правое, нам в Россию, вот мы русские, большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно. Без Украины там не будет цивилизации", - заявил Зеленский.

Насаждать украинскую цивилизацию Киев продолжает привычным способом - насильственным. Кадры из небольшого поселка Шесть-семь рядом с Горловкой. Накануне днем украинские военные в очередной раз открыли огонь по домам мирных жителей. Теперь в посёлке нет электричества, выбиты стекла, пробиты крыши. При том, что за несколько дней до обстрела, говорят жители, над Шесть-семь пролетали украинские беспилотники. А значит, в ВСУ прекрасно знали, что никаких "сил противника" в этом населенном пункте нет. Но все равно приказали открыть огонь.

А ведь победу на выборах Владимиру Зеленскому, напомнили в нашем МИДе, как раз и обеспечили те, кто надеялся, что новый лидер Украины сможет примирить нацию и услышать и говорящих не только на мове, но и на русском языке. Но вместо этого им теперь указывают на дверь. Как ненужным свидетелям собственного провала.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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