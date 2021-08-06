"Вылетели и грызли": подробноси нападения бойцовских собак на мальчика в Подмосковье

Хозяин собак до сих пор оставался безнаказанным

В Подмосковье восьмилетний ребенок едва остался жив после нападения бойцовских собак. Животных в коттеджном поселке разводит местный житель. Дрессирует как сторожевых, но на улицы выпускает без намордников и поводков. Как оказалось, этот случай там далеко не первый.

8-лётний Женя чудом остался жив после нападения сразу трёх собак бойцовской породы. Мальчику наложили более 30 швов по всему телу.

"Они вылетели и грызли. Свалили с велосипеда. Хозяин даже не знал, что происходит у его дверей. Потом они разняли, оттащили собак, выбежал хозяин этих собак. Повёз его сюда ко мне", - рассказал отец пострадавшего Михаил Барыкин.

Все случилось на территории коттеджного посёлка. Женя на велосипеде возвращался с детской площадки. До дома оставалось метров 100, когда на мальчика набросились соседские псы породы кане-корсо.

Дом заводчика собак, как видно, не огорожен никаким забором. По словам местных жителей, его питомцы практически беспрепятственно покидают коттедж и выбегают на улицу. Никаких поводков и намордников в этот момент на животных, разумеется, нет.

Не было их и в момент нападения на ребёнка. Собаки кане-корсо - отличные охранники. Но в данном случае, утверждают соседи, заводчик словно специально воспитывал в них агрессию. Ещё щенками держал взаперти и позволял драться между собой. Поэтому животные и выросли такими злыми. И если бы не храбрость друзей Жени, инцидент мог закончиться трагедией.

Тимофей и Арсений первыми бросились на помощь другу. Поняли, что сами не справятся, поэтому поспешили позвать взрослых. Отогнать собак помог рабочий. К тому моменту Женя уже получил серьёзные травмы. По словам отца, только в этот момент на шум вышел хозяин собак. Он отвёз его домой, а уже оттуда ребёнка повезли в больницу. Местные жители утверждают, что собаки этого заводчика не первый раз нападают на людей.

Жильцы уже тогда потребовали от владельца собак принять меры, обратились в полицию и местную администрацию. Однако никаких изменений не последовало. А в июне случилось новое нападение.

По словам юристов, ответственность за животное полностью лежит на его хозяевах. И, например, за причинение тяжких телесных повреждений грозит даже уголовная ответственность.

Состояние пострадавшего мальчика сейчас стабильное. Однако предстоит ещё длительное лечение и реабилитация. Не исключено, что придётся пройти курс психотерапии. Тем не менее, родители верят, что их сын сможет первого сентября вместе со сверстниками пойти в школу.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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