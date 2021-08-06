В российских вузах завершается этап приоритетного зачисления

Подать документы можно, не выходя из дома

В пятницу в российских вузах завершится зачисление абитуриентов, обладающих приоритетным правом на обучение. Это сироты, дети с инвалидностью, а также победители и призёры олимпиад и спортивных первенств, сообщает "ТВ Центр".

Всего в этом году подготовлено около 580 тысяч бюджетных мест. Таким образом, больше половины выпускников по всей стране продолжат учиться бесплатно. А подать документы можно, не выходя из дома, через сервис госуслуг.

"Он действительно востребованный, он помогает на сегодняшний день заранее сформировать заявку на поступление - точно так же в приоритетном порядке 5 вузов выбрать, и, что самое главное, он позволяет, не дожидаясь результатов ЕГЭ, уже сформировать заявку в эти вузы", - заявила проректор МГОУ Людмила Бокова.

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