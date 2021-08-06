Сиреневое море: тысячи туристов едут посмотреть на лавандовые поля в Крыму

Растение широко используется в парфюмерии

Цвет лета - сиреневый. В Крым в эти дни устремляются любители сказочных фотосессий и ценители прекрасного. Сезон цветения лаванды, который начался на полуострове, длится недолго, а остаётся в памяти навсегда. И это не только красиво.

Сиреневое море – так туристы называют это лавандовое поле, увидев его через иллюминатор самолета. Размеры и правда поражают – почти 300 гектаров. Это самая большая посадка не только в Крыму и России, но и в Европе. А еще это самое популярное место для фотосессий на полуострове.

Вместо французского Прованса – теперь крымская Тургеневка. Тысячи туристов ежедневно приезжали на эти поля еще до пандемии. А теперь, когда границы закрыты, и вовсе штурмуют фотозоны – самое время изучать родные просторы.

Душевно даже для заграничного зрителя. В прошлом году этого лавандового поля вошел в список лучших по версии британского журнала Guardian. За шедеврами сюда приезжают ведущие фотографы со всего мира.

Братья художники из Москвы – Сергей и Максим Сидоренко – от суеты уезжают подальше – к молодой лаванде. Здесь, на возвышенности, и панорама открывается на Большую гряду Крымских гор, и туристы не мешают наслаждаться игрой света и тени. Бегущие облака то и дело заставляют поле менять оттенки от нежно лилового до темно-фиолетового.

В погоне за яркими красками – главное опередить комбайн. Уборка лаванды уже в самом разгаре. Терпкий аромат распространяется на километры, притягивая пчел. Это пик цветения, а значит эфироносы в самом соку.

В эти дни в Качинской долине – настоящий конвейер. Собранные соцветия пересыпают в контейнеры и отправляют на завод, где запускают процесс дистилляции. Под воздействием пара из растений выделяется душистая вода – гидролат и эфирное масло.

"Это сырец лавандового масла, потому что в нем еще растворена вода пока. Потом это идет на доработку, сушится, от воды избавляется и фильтрация. А потом идет в парфюмерно-косметическое производство, в фармацевтическое", - рассказала технолог агрофирмы Елена Горюхина.

Впрочем, те, кто провел хотя бы один вечер на лавандовом поле, говорят, что никакой косметики уже и не надо. Яркий и успокаивающий аромат останется в памяти на весь год.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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