В России за сутки выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

Выздоровели 20 141

В России зафиксировали 22 660 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 792 пациента, выздоровели - 20 141.

Общее количество летальных исходов достигло 163 301, справившихся с коронавирусом - 5 720 353.

В мире на утро 6 августа зарегистрировано 200 926 244 случаев коронавирусной ифекции. Скончались 4 267 726 человек, передает университет имени Джона Хопкинса. Сложная ковидная ситуация сохраняется в США, Индии и Бразилии. Наша страна на пятой строчке антирейтинга.

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