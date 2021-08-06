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В России за сутки выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

11:22
  • пятница
  • 06 августа 2021

Выздоровели 20 141

В России зафиксировали 22 660 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 792 пациента, выздоровели - 20 141.

Общее количество летальных исходов достигло 163 301, справившихся с коронавирусом - 5 720 353.

В мире на утро 6 августа зарегистрировано 200 926 244 случаев коронавирусной ифекции. Скончались 4 267 726 человек, передает университет имени Джона Хопкинса. Сложная ковидная ситуация сохраняется в США, Индии и Бразилии. Наша страна на пятой строчке антирейтинга.

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