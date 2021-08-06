Боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады

Это 60-я медаль России на Играх

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 килограмма.

В финальном поединке он уступил кубинскому боксеру Хулио ла Крусу (0-5), передает РИА Новости. Бронзовыми призерами ранее стали новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.

Это 60-я медаль для России на Играх в Токио. В общем медальном зачете мы на пятом месте.

Ранее россиянка Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 килограмм.

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