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Боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады

10:12
  • пятница
  • 06 августа 2021

Это 60-я медаль России на Играх

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 килограмма.

В финальном поединке он уступил кубинскому боксеру Хулио ла Крусу (0-5), передает РИА Новости. Бронзовыми призерами ранее стали новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.

Это 60-я медаль для России на Играх в Токио. В общем медальном зачете мы на пятом месте.

Ранее россиянка Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 килограмм.

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