Боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады

Это 60-я медаль России на Играх
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 килограмма.
В финальном поединке он уступил кубинскому боксеру Хулио ла Крусу (0-5), передает РИА Новости. Бронзовыми призерами ранее стали новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.
Это 60-я медаль для России на Играх в Токио. В общем медальном зачете мы на пятом месте.
Ранее россиянка Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 килограмм.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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