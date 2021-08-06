Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе

От них исходят "не самые лучшие ароматы"

В Риге, Таллине и Варшаве созданы и уже работают центры антироссийской пропаганды.

В них ежеквартально "штампуются" десятки специалистов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что информация стала одним из видов вооружения.

"Там (в центрах пропаганды – прим. ред.) создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", - заметил глава Минобороны.

Шойгу рассказал, что эти центры распространяют слухи и от них исходят "не самые лучшие ароматы", передает РИА Новости. Они следят за информационным пространством, выискивают тех, кто "ничего хорошего не пишет" и приглашают на работу за стипендию.

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