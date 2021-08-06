Шойгу ответил Зеленскому анекдотом о неработающем фонтане

Ранее украинский лидер пообещал вернуть Крым

Министр обороны России отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма.

Ранее лидер соседней страны заявил, что возвращение Крыма в состав Украины – это вопрос времени. Зеленский назвал Крым своей землей и отметил, что украинцы ценят полуостров больше, чем русские.

Глава Минобороны вспомнил по этому случаю старый одесский анекдот: "Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет".

"Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - подчеркнул Шойгу (цитата по РИА Новости).

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