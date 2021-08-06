После побега заключенных из ИВС возбудили дело

К преступлению могли быть причастны полицейские

В отделе полиции в подмосковной Истре организована внутренняя проверка после побега пяти заключенных из изолятора временного содержания (ИВС).

Не исключено, что побегу могли поспособствовать полицейские, заявил источник ТАСС. Сбежавших ищут в Истре и соседних регионах, в том числе в Москве. Не исключено, что зону поиска могут расширить.

"Проверяются видео с камер на железнодорожном вокзале в Истре, однако пока там не обнаружены сбежавшие заключенные. Их следы обрываются на видео с камер одного из домов", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь подмосковных Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников изолятора.

В ночь на пятницу из ИВС в Истре сбежали пять заключенных: Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве предпринимателя, а также четверых обвиняемых в краже. Арестанты смогли без выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок. Оружия у сбежавших нет, никто не пострадал.

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