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Блогер Литвин проехал на авто по ресторану и снес стол (видео)

12:19
  • пятница
  • 06 августа 2021

Ранее у молодого человека отобрали права

Московская полиция начала проверку видео, на котором 21-летний блогер Михаил Литвин заехал на автомобиле в бар.

Ранее в сети появился ролик, на котором Литвин за рулем желтого Volkawagen Beetle въезжает в бар, затем забирается на крышу авто и начинает танцевать вместе с музыкантами.

В Госатоинспекции Москвы заявили, что у Литвина нет прав управления транспортным средством, передает ТАСС. В начале июля у него отобрали права за езду по встречке на дороге с односторонним движением.

Двумя месяцами ранее Литвин за рулем BMW M8 Competition столкнулся с машиной каршеринга. В феврале он врезался в окна московского автосалона "Порше Центр Ясенево" на электрокаре Porsche Taycan Turbo S.

В прошлом году он на камеру сжег свой Mercedes-AMG GT 63 S за 13 миллионов рублей. Видео набрало более 25 миллионов просмотров и попало в топ-10 YouTube за 2020 год.

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