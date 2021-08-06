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Семь памятников героям Отечественной войны 1812 года отреставрируют в Москве

12:29
  • пятница
  • 06 августа 2021

Работы запланированы до 2023 года

В Москве отреставрируют семь памятников в честь героев Отечественной войны 1812 года. Среди них - Триумфальная арка, созданная в память о победе над войсками Наполеона, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что реставрация пройдет в несколько этапов. Вначале специалистам предстоит изучить особенности монументов.

"Каждый из них уникален, поэтому требует индивидуального подхода. Например, при реставрации Триумфальной арки повышенное внимание будет уделено ее декору. Основные работы по восстановлению памятников пройдут в 2022 и 2023 годах", - сказала она.

Помимо арки, будут отреставрированы бюсты Михаила Кутузова на ул. Ташкентская и Кутузовском проспекте, поклонный крест, установленного в память о казачьем атамане Матвее Платове на ул. Рогожский Поселок, мемориал героям Отечественной войны 1812 года в Госпитальном сквере и памятный знак "200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года" на пересечении ул. Зеленодольская и 1-я Новокузьминская. Кроме того, будет отремонтирован памятник "Воинам, погибшим в Отечественную войну 1812 года" на Новокуркинском шоссе.

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