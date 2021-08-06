Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК

ЮВХ улучшит движение почти в 20 районах Москвы

Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через ж/д пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. ЮВХ – один из крупнейших проектов Москвы.

"Начали мы строительство Юго-Восточной хорды не так давно, но уже начинаем постепенно этапами запускать в строй. Это один из первых таких объектов - эстакада, которая улучшит движение Нижегородского района, района Печатники и еще ряда районов Москвы. Сооружение очень сложное, является одним из этапов строительства Юго-Восточной хорды, но спасибо строителям. К дню своего профессионального праздника досрочно сдали этот объект, очень важный и нужный", - сказал Собянин.

Хорда соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов, рассказал мэр. Протяженность дороги составит около 30 км.

"Проект улучшит движение почти в 20 районах Москвы - по сути дела, это весь юго-восток, - улучшит движение на Третьем транспортном кольце и на МКАД и уберет огромный поток машин, который сегодня двигается в центр города", - пояснил Собянин.

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