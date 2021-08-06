Российские военные проводят масштабные учения на границе с Афганистаном

Как проходят маневры?

Переход границы незаконными вооруженными формированиями пресечен, город освобожден от условных террористов российскими и узбекскими спецназовцами. Это один из эпизодов масштабных учений "ЮГ-2021", которые сейчас проходят в Узбекистане и Таджикистане на фоне дестабилизации обстановки в соседней стране. Ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск США и НАТО.

Дозор контролирует периметр захваченного города. В пустыне всё, как на ладони. Но штурм начинается внезапно – атакой с воздуха ударных вертолетов Ми-35.

Пока в рядах условных террористов суматоха, в бой вступает спецназ. Населенный пункт освобождают под прикрытием бронемашин. Российские и узбекские бойцы внимательно осматривают каждую постройку, где экстремисты могли оставить засаду.

В начале августа на полигоне "Термез" полторы тысячи военных в ходе российско-узбекских учений отрабатывают разные сценарии. Среди них отражение террористической угрозы, высадка диверсионной группы в тылу условного противника. Десантировались бойцы с 25-метровой высоты без парашютов, по тросам. Кроме оружия и боеприпасов, на себе несли альпинистское снаряжение. Задача – разведать район и уничтожить лагерь незаконных вооруженных формирований.

Слаженным действиям российских, узбекских и таджикских военных сейчас уделяется огромное внимание. Бойцы вместе проходят 15-километровые марши, преодолевают полосы препятствий: противопехотные заграждения, затопленные рвы, разрушенные стены и горящие тоннели.

"Мы рассматриваем эти учения как одну из важнейших мер реагирования на обострение военно-политической обстановки в регионе. Российские и узбекские воинские подразделения показали достаточно высокий уровень боевой выучки, слаженности действий. И цели учения достигнуты", - рассказал начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

Параллельно учения проходят и на таджикском полигоне Харб-Майдон. Он граничит с Афганистаном, где сейчас террористы штурмуют города и теснят правительственные войска. В манёврах задействованы больше двух с половиной тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники. Основа российского контингента – это горные, мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения 201-й военной базы, а также специалисты радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты. В Таджикистане манёвры продлятся до 10 августа.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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