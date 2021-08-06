В Москве обсудили работу медучреждений во время пандемии

Система здравоохранения Москвы быстро перестроилась

Работу столичных медицинских организаций в период распространения коронавируса обсудили в пятницу в Москве, в штабе общественной поддержки "Единой России".

Участники позитивно оценили решения, которые принимали власти с первых дней пандемии. За последние полтора года удалось перестроить систему здравоохранения Москвы: в сжатые сроки были перепрофилированы больницы и развёрнуты дополнительные места. При этом помощь продолжали оказывать пациентам с другими заболеваниями, сообщает "ТВ Центр".

"Москва для себя выработала всю структуру решений: и нормативных, и логистических, клинических - с тем, чтобы в случае возникновения подобного рода вызовов, мы имели возможность очень быстро перестроиться в новый формат работы", - отметила главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

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