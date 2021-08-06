ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В облдуме Томска прокомментировали видео со спикером, не знающим слова гимна

13:12
  • пятница
  • 06 августа 2021

Казус произошел из-за невыключенного микрофона

В Сети появилось видео, на котором спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская перепутала слова российского гимна.

После того, как заиграл гимн, возникли технические неполадки. Козловская несколько раз обратилась к коллегам, напомнив, что "у них у всех есть текст". После этого, забыв выключить микрофон, Козловская начала петь гимн, путая слова.

В свою очередь начальник пресс-службы томской областной думы Дмитрий Сергеев заявил РИА Новости, что не знает, откуда взялось это видео. Он отметил, что никаких неполадок не было, а гимн звучал так, как положено. Видео опубликовано на сайте облдумы.

"Откуда это взялось в "тележках", очевидно, вопрос к самим "тележкам", к их источникам... Мне неизвестен источник происхождения этого видео", - заявил Сергеев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Оксана Козловская
Оксана Козловская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.