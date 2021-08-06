В облдуме Томска прокомментировали видео со спикером, не знающим слова гимна

Казус произошел из-за невыключенного микрофона

В Сети появилось видео, на котором спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская перепутала слова российского гимна.

После того, как заиграл гимн, возникли технические неполадки. Козловская несколько раз обратилась к коллегам, напомнив, что "у них у всех есть текст". После этого, забыв выключить микрофон, Козловская начала петь гимн, путая слова.

В свою очередь начальник пресс-службы томской областной думы Дмитрий Сергеев заявил РИА Новости, что не знает, откуда взялось это видео. Он отметил, что никаких неполадок не было, а гимн звучал так, как положено. Видео опубликовано на сайте облдумы.

"Откуда это взялось в "тележках", очевидно, вопрос к самим "тележкам", к их источникам... Мне неизвестен источник происхождения этого видео", - заявил Сергеев.

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