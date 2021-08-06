Подробности дерзкого побега заключенных из изолятора в Истре

Следователи считают, что побег был хорошо организован

В столичном регионе разыскивают пятерых заключенных, которые минувшей ночью сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Среди них - Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова в ноябре прошлого года. Как удалось совершить побег и могли ли помочь сотрудники изолятора?

Шестое августа. На часах два часа 28 минут. По ночным и безлюдным дворам подмосковной Истры быстро идут пять человек. Только что они сбежали из изолятора временного содержания, расположенного в городском отделе полиции. Четверо уроженцев Молдавии были задержаны за кражи. Это Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. Пятый - обвиняемый в убийстве и похищении человека Александр Мавриди. В два часа 47 минут беглецы последний раз попали в объектив камеры видеонаблюдения. Их следы теряются возле железнодорожного вокзала. Возможно, дальше они уехали на автомобиле.

Сейчас известно, что накануне вечером Мавриди, пока по непонятной причине, перевели в камеру, где находились остальные четверо. При этом подозреваемый в убийстве стал седьмым человеком в шестиместной камере. По одной из версий, дежурный полицейский не закрыл окошко, предназначенное для передачи пищи. Через него подсудимые открыли дверь. Незамеченными вышли во внутренний двор. Сбили навесной замок на воротах и убежали. Понятно, что весь этот процесс сопровождался шумом, однако полицейские заметили отсутствие задержанных лишь утром. Ещё двое человек, которые остались в камере, заявили, что спали. Якобы ничего не слышали и не видели.

Александра Мавриди обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Тот занимался производством мясной продукции, за что получил прозвище "Колбасный король". Коммерсанта застрелили из арбалета в собственной бане в деревне Аносино в ночь с первого на второе ноября прошлого года.

Александр Мавриди оказался знакомым бывшей жены коммерсанта, которая судилась с Маруговым из-за бизнеса. Истинные мотивы преступления в Следственном комитете пока не называют. Во время обыска в квартире подозреваемого был обнаружен пленник – Алексей Завгородний, от которого требовали переписать квартиру.

Суда Александр Мавриди ждал в СИЗО, но некоторое время назад был переведён в Истринский изолятор временного содержания для проведения следственных действий. Очередные должны были состояться в пятницу днём. Последние – 11 августа. Стоит отметить, что в ИВС охрану осуществляют полицейские, а не сотрудники ФСИН и она значительно слабее. Ориентировки на беглецов разосланы в соседние с Московской областью регионы. На дорогах усилены полицейские патрули. Следователи практически уверены: побег был не спонтанным, а хорошо и заранее организованным.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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