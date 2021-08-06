Собянин открыл путепровод на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК

Участки постепенно сдают в эксплуатацию

В пятницу в Москве запущен первый объект Юго-Восточной хорды. Это путепровод на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Сооружение непростое, проходит над железнодорожными путями МЦД-2, однако сдать его удалось раньше запланированного срока. Результат сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Свеженанесённая разметка, камеры видеофиксации и пожарные гидранты. Этот путепровод соответствует самым высоким стандартам городского шоссе. Первыми по нему традиционно проезжает колонна строительной техники.

Это один из важнейших объектов будущей Юго-Восточной хорды Москвы. В рамках всего проекта участок совсем небольшой - 450 метров, но и они смогут заметно разгрузить ближайшие магистрали. Железная дорога, которая разделяла Нижегородский район и Печатники, теперь проходит внизу. Три полосы в каждую сторону и никаких светофоров. Предусмотрели даже неширокие, но надёжно защищенные пешеходные пути. По которым сегодня прошёл и мэр Сергей Собянин.

"Сооружение очень сложное, является одним из этапов строительства Юго-Восточной хорды. Спасибо строителям. В дни своего профессионального праздника досрочно сдали этот объект - очень важный и нужный", - отметил Собянин.

С опережением ведутся работы и на других участках Юго-Восточной хорды. Могли бы ещё быстрее, но приходится не просто строить, а именно встраивать новое дорожное полотно в уже существующую городскую инфраструктуру.

Юго-Восточная хорда протянется практически от Щербинки до шоссе Энтузиастов, соединяя параллельно идущие трассы. Например, Волгоградку и Рязанку. Чтобы попасть с одной на другую, сейчас водителям приходится делать огромный крюк через МКАД. В часы пик на дорогу можно смело закладывать целый час. После завершения строительства хорды проехать получится напрямую. Это позволит сократить время поездки по городу почти на четверть.

"Почти 30 километров прямого хода. Со съездами и заездами - 100 километров. Полсотни инженерных сооружений, бессветофорное движение. Такой сложнейший проект, который улучшит движение почти 20 районов Москвы, по сути дела, весь юго-восток, улучшит движение на Третьем транспортном кольце и на МКАД, и уберет огромный поток машин, который сегодня двигается в центр города", - отметил Собянин.

Пока выполнено примерно 40% запланированных работ. И по мере того, как участки сдают в эксплуатацию, преображается не только дорожная ситуация, но и прилегающие районы. Вдоль строящихся магистралей уже уложено 33 гектара газонов, это примерно как 16 Красных площадей. Высажены сотни клёнов, тополей и тысячи кустарников. Пример того, как по-настоящему индустриальный город может быть не только удобным, но и зелёным.

Почувствовать транспортную доступность смогут жители всего северо-запада Москвы – почти 2,5 миллиона человек. Завершить проект планируют к 2025 году.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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