Выбросившего сына из окна в Москве мужчину арестовали

Он будет находиться под стражей до 4 октября

В пятницу Кузьминский суд Москвы избрал меру пресечения 24-летнему Леониду Кудрявцеву, который выбросил с пятого этажа своего малолетнего сына.

"В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Инцидент произошел в среду вечером. По предварительной информации, мужчина поссорился со своей тещей и в какой-то момент схватил двухлетнего ребенка и выкинул его с балкона.

Мальчик получил серьезные травмы. Сейчас он в больнице в тяжёлом состоянии. Кудрявцев сбежал с места ЧП и был задержан через несколько часов.

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