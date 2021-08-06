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Выбросившего сына из окна в Москве мужчину арестовали

17:50
  • пятница
  • 06 августа 2021

Он будет находиться под стражей до 4 октября

В пятницу Кузьминский суд Москвы избрал меру пресечения 24-летнему Леониду Кудрявцеву, который выбросил с пятого этажа своего малолетнего сына.
Появилось видео допроса мужчины, выбросившего ребенка из окна

"В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда. 

Инцидент произошел в среду вечером. По предварительной информации, мужчина поссорился со своей тещей и в какой-то момент схватил двухлетнего ребенка и выкинул его с балкона.

Мальчик получил серьезные травмы. Сейчас он в больнице в тяжёлом состоянии. Кудрявцев сбежал с места ЧП и был задержан через несколько часов.

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Леонид Кудрявцев, выбросившего ребенка из окна
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