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Балетный марафон и редкая графика: как провести выходные в Москве

15:18
  • пятница
  • 06 августа 2021

Афиша мероприятий столицы

Главный праздник народного творчества. В субботу в столице открывается 10-й межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле". Пройдет он в онлайн-формате, так что присоединиться может каждый. Зрителей ждут песни, пляски, последние достижения народных мастеров и даже гастрономические сюрпризы.

Москвариум на этой неделе отмечает свой день рождения. 6 лет – возраст небольшой. Можно сказать, детский. Зато подарки от именинника – очень солидные.

Уникальный центр океанографии и морской биологии на ВДНХ – один из крупнейших океанариумов в Европе – невероятно щедрый именинник. И талантливый. Водолаз Лёша танцует с акулой Мишей. Зрители – в восторге.

Молодой осьминог Оська с чувством обнимает своего двуногого кормильца, байкальские нерпы демонстрируют недавно отрепетированные синхронные поцелуи, причем, в движении. Касатки выступают соло.

Свой день рождения Москвариум объявил "звёздным". К привычным уже совсем крошечным или весьма внушительным морским звездам пришло заокеанское пополнение – синяя линкия и новогвинейская подушка. Наблюдать за ними можно в открытом аквариуме.

Музей-заповедник "Царицыно" становится местом притяжения ценителей графики. Только 18-й век и только лучшие имена. Тьеполо, Лоуренс, Буше. Часть работ вообще никогда не экспонировалась. Все без исключения – из частных коллекций. И за каждой – захватывающая история. Войны, эпидемии, революции - эти работы пережили всё. Продолжая воспевать красоту человеческой души и тела.

На сцене Российского академического молодежного театра – юбилейные 20-е Летние балетные сезоны. Сегодня – "Дон Кихот". Завтра – "Лебединое озеро". В воскресенье – "Щелкунчик"! Настоящий балетный марафон, подготовиться к которому, поработав над своей формой, может каждый.

Любители групповых занятий на лоне природы наконец-то могут выдохнуть. В 15 московских парках возобновились "Спортивные выходные" - бесплатные тренировки под руководством профессионалов. Горожан уговаривать не пришлось.

Тренировки проходят в формате "ковид-фри". Наличие QR-кода обязательно. И пусть у новичков еще не всё получается, главное – и в йоге, и в жизни сохранять спокойствие.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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