Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете

У Китая 34 золотых медалей

Российская сборная уже не сможет занять первое место в общем медальном зачете на Играх в Токио.

Олимпиада завершится 8 августа. В оставшиеся дни наши спортсмены могут рассчитывать только на 17 золотых медалей, передает ТАСС.

На данный момент Россия занимает шестое место в общем зачете с 16-ю золотыми медалями. Впереди нас Австралия (17 золотых медалей), Великобритания (17), Япония (22), США (30) и Китай (34).

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