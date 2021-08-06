Следователи показали видео из камеры сбежавших заключенных

По данным СМИ, по делу уже есть задержанный

СКР показал видео следственных действий с места побега пятерых человек из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.

На кадрах видна камера, из которой сбежали заключенные, а также стол с нардами. Также показана железная дверь камеры, у которой скручен замок.

В ночь на пятницу из ИВС в Истре сбежали пять заключенных: Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, а также четверо обвиняемых в краже - Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Арестанты смогли без выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок. Оружия у сбежавших нет, никто не пострадал.

Беглецов ищут в Истре и соседних регионах, в том числе в Москве. Не исключено, что зону поиска могут расширить.

Следственный комитет возбудил дело по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников изолятора. В отделе полиции в подмосковной Истре организована внутренняя проверка.

По данным источника "Интерфакса", по делу уже есть задержанный – майор полиции, дежурный изолятора временного содержания (ИВС). Официального подтверждения этой информации нет.

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