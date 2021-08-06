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В России выделят 46 млрд рублей на соцвыплаты медработникам

14:43
  • пятница
  • 06 августа 2021

Об этом сообщил премьер-министр

Правительство выделит свыше 46 миллиардов рублей на социальные выплаты медработникам, занимающимся борьбой с коронавирусом. Об этом в пятницу заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Дополнительные средства также будут предоставлены регионам на закупку лекарств для льготников.

Речь зашла и о развитии науки и технологий в России. В ближайшие 4 года по поручению президента правительство направит порядка 36 миллиардов рублей на создание сети университетских кампусов мирового уровня. К работе также подключатся субъекты и бизнес. Уже сейчас есть 30 заявок от вузов по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

"Всего за 10 лет предстоит создать не менее 30 кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тысяч человек. Это будут не просто привычные студенческие городки и общежития при крупных университетах, а современные многофункциональные пространства со всем необходимым для жизни, работы и научного творчества студентов и аспирантов, преподавателей и учёных. Талантливые ребята смогут там вести исследования и совершать открытия. Кампусы станут мощными точками роста науки, образования и инноваций", - заявил Мишустин.

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