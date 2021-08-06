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Роман Романенко предложил включить услуги телемедицины в систему ОМС

13:55
  • пятница
  • 06 августа 2021

Хороший опыт в развитии телемедицины накопила Москва

Цифровая медицина должна быть доступна каждому. Такое предложение в Народную программу выдвинул депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

"Повышение качества оказания медицинских услуг – одна из ключевых задач, стоящих перед властями сегодня. Начавшаяся в прошлом году пандемия коронавируса во многом обострила проблемы, которые и так всегда беспокоят граждан: нехватка узких специалистов рядом с домом, сложности с записью к врачам и другие", - сказал Романенко, предложив включить телемедицину в ОМС.

По его словам, хороший опыт в развитии телемедицины накопила Москва. Только с начала пандемии специалисты московского центра телемедицины провели свыше 1,2 млн консультаций. Помимо этого, колл-центр Комплекса социального развития оказал помощь 700 тысячам москвичей.

В свою очередь академик РАН Александр Румянцев отметил, что для успешного внедрения телемедицины в России необходимо повысить компьютерную грамотность населения, а также обучить кадры и создать удобное и понятное врачам и пациентам программное обеспечение. 

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров рассказал о внедрении сервиса искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Столица стала первым городом, которая сделала это для лечения и диагностики ковида.

Положительный опыт столицы в развитии телемедицины необходимо тиражировать по всей России, считают эксперты. Они предложили внести такое предложение в Народную программу, которую сейчас создает "Единая Россия".

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Роман Романенко
Роман Романенко
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