Академик Румянцев призвал делать одноразовые маски из экологичных материалов

Проблема загрязнения среды масками встала остро в последние годы

Наряду с поиском технологий для безопасной утилизации одноразовые средства защиты надо производить так, чтобы их можно было отправить на переработку. Об этом заявил основатель Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев. По его словам, это позволит снизить загрязнение окружающей среды микропластиковыми отходами.

Румянцев отметил, что в медицинских учреждениях отходы подобного класса сжигают в специальных печах. Но распространить эту практику на всю страну невозможно, поскольку, по словам академика, количество использованных масок за последние два года стало огромным.

Доктор также рассказал, что исследователи из института теплофизики в Новосибирске придумали, как при помощи электроплазмы превратить маски в сырье для строительства.

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