Евгений Попов: Спорт должен быть доступным для каждого, независимо от уровня доходов

Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству крытых катков

Евгений Попов сыграл в товарищеском матче в Академии хоккея и провел разминку для её воспитанников с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым.

"Давно люблю хоккей, использую любой шанс, чтобы выйти на лед. Для этого появляется все больше возможностей – Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству крытых катков. Это показатель того, что государство уделяет внимание спорту и вкладывается в его развитие. Сегодня стоит задача сделать эти катки доступными для каждой российской семьи", - сказал Попов, отметив, что многие родители не могут привести своих детей в спортивные секции из-за высокой стоимости занятий и дороговизны формы.

В свою очередь первый зампред думского комитета по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов предложил обратить внимание на опыт Академии хоккея, где благодаря частно-государственному партнёрству детям предоставляют форму и клюшки.

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