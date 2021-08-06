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В России возбудили дело после ДТП с туристами в Турции

14:05
  • пятница
  • 06 августа 2021

Ведомство подготовит запрос о правовой помощи

Следственный комитет возбудил уголовное дело после произошедшего 2 августа ДТП в Турции, в котором погибли россияне.
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Расследовать аварию будут по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следователи намерены подготовить запрос о правовой помощи и провести все необходимые экспертные исследования.

"В настоящее время по уголовному делу подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия", - говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья 2 августа. В автобусе находились 22 россиянина из Самарской области. Три человека погибли, в том числе несовершеннолетний. 19 пассажиров пострадали. По последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян.

Согласно предварительной оценке правоохранительных органов, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

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