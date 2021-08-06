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На трассе М-4 произошло массовое ДТП с 4 погибшими (видео)

14:22
  • пятница
  • 06 августа 2021

Среди жертв есть младенец

В Ростовской области столкнулись девять машин - две грузовых и семь легковых.

ДТП произошло на 1070-м километре трассы М-4 "Дон". Погибли четыре человека, в том числе младенец и еще один несовершеннолетний. Пять человек получили травмы различной тяжести, четверо из них госпитализированы.

Для ликвидации последствий ДТП привлекли 13 человек и три единицы техники. Пострадавших пришлось извлекать из искореженных автомобилей при помощи специального оборудования.

Региональная прокуратура начала проверку. На место аварии выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района, уточняет ТАСС.

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