Борец-вольник Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады

Спортсмен одержал победу в весовой категории до 74 килограммов
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 74 килограммов.
В финале он одолел со счетом 7:0 представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова.
Это 17-е золото для российской команды. Также в ее активе 23 серебряных и 22 бронзовых награды. В общем зачете сборная ОКР идет пятой.
Завершатся Игры в Токио 8 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: