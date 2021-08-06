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Борец-вольник Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады

14:15
  • пятница
  • 06 августа 2021

Спортсмен одержал победу в весовой категории до 74 килограммов

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 74 килограммов.
Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады

В финале он одолел со счетом 7:0 представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова.

Это 17-е золото для российской команды. Также в ее активе 23 серебряных и 22 бронзовых награды. В общем зачете сборная ОКР идет пятой.

Завершатся Игры в Токио 8 августа.

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