Борец-вольник Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады

Спортсмен одержал победу в весовой категории до 74 килограммов

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 74 килограммов.

В финале он одолел со счетом 7:0 представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова.

Это 17-е золото для российской команды. Также в ее активе 23 серебряных и 22 бронзовых награды. В общем зачете сборная ОКР идет пятой.

Завершатся Игры в Токио 8 августа.

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